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В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок - РИА Новости, 15.07.2024
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12:43 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sirija-1959741174.html
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок - РИА Новости, 15.07.2024
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок
Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:43
2024-07-15T12:43
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ДАМАСК, 15 июл – РИА Новости. Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. В понедельник в Сирии проходят парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас". "Группа террористов попытались совершить нападение на штаб-квартиру полиции в Эс-Сувайда, на что силы правопорядка отреагировали надлежащим образом. Террористы бежали", - сказал источник. В этой связи губернатор Эс-Сувайда генерал Акрам Али Мохамед в разговоре с журналистами после участия в местных выборах опроверг сообщения о жертвах впоследствии нападения, при этом отметив, что один сотрудник правоохранительных органов получил ранения и ему оказывают медицинскую помощь. "Избирательный процесс в Эс-Сувайда продолжается хорошими темпами, и мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал губернатор.
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в мире, сирия
В мире, Сирия
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок

В сирийском Эс-Сувайда террористы пытались напасть на полицейский участок

© SANAСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
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ДАМАСК, 15 июл – РИА Новости. Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник.
В понедельник в Сирии проходят парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".
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"Группа террористов попытались совершить нападение на штаб-квартиру полиции в Эс-Сувайда, на что силы правопорядка отреагировали надлежащим образом. Террористы бежали", - сказал источник.
В этой связи губернатор Эс-Сувайда генерал Акрам Али Мохамед в разговоре с журналистами после участия в местных выборах опроверг сообщения о жертвах впоследствии нападения, при этом отметив, что один сотрудник правоохранительных органов получил ранения и ему оказывают медицинскую помощь.
"Избирательный процесс в Эс-Сувайда продолжается хорошими темпами, и мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал губернатор.
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