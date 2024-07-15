https://ria.ru/20240715/sirija-1959741174.html
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок - РИА Новости, 15.07.2024
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок
Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:43
2024-07-15T12:43
2024-07-15T12:43
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ДАМАСК, 15 июл – РИА Новости. Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. В понедельник в Сирии проходят парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас". "Группа террористов попытались совершить нападение на штаб-квартиру полиции в Эс-Сувайда, на что силы правопорядка отреагировали надлежащим образом. Террористы бежали", - сказал источник. В этой связи губернатор Эс-Сувайда генерал Акрам Али Мохамед в разговоре с журналистами после участия в местных выборах опроверг сообщения о жертвах впоследствии нападения, при этом отметив, что один сотрудник правоохранительных органов получил ранения и ему оказывают медицинскую помощь. "Избирательный процесс в Эс-Сувайда продолжается хорошими темпами, и мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954792440.html
https://ria.ru/20240406/gibel-1938273595.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок
В сирийском Эс-Сувайда террористы пытались напасть на полицейский участок
ДАМАСК, 15 июл – РИА Новости. Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник.
В понедельник в Сирии
проходят парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".
"Группа террористов попытались совершить нападение на штаб-квартиру полиции в Эс-Сувайда, на что силы правопорядка отреагировали надлежащим образом. Террористы бежали", - сказал источник.
В этой связи губернатор Эс-Сувайда генерал Акрам Али Мохамед в разговоре с журналистами после участия в местных выборах опроверг сообщения о жертвах впоследствии нападения, при этом отметив, что один сотрудник правоохранительных органов получил ранения и ему оказывают медицинскую помощь.
"Избирательный процесс в Эс-Сувайда продолжается хорошими темпами, и мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал губернатор.