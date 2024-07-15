https://ria.ru/20240715/sirija-1959741174.html

В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок

В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок - РИА Новости, 15.07.2024

В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок

Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:43

2024-07-15T12:43

2024-07-15T12:43

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сирия

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ДАМАСК, 15 июл – РИА Новости. Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. В понедельник в Сирии проходят парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас". "Группа террористов попытались совершить нападение на штаб-квартиру полиции в Эс-Сувайда, на что силы правопорядка отреагировали надлежащим образом. Террористы бежали", - сказал источник. В этой связи губернатор Эс-Сувайда генерал Акрам Али Мохамед в разговоре с журналистами после участия в местных выборах опроверг сообщения о жертвах впоследствии нападения, при этом отметив, что один сотрудник правоохранительных органов получил ранения и ему оказывают медицинскую помощь. "Избирательный процесс в Эс-Сувайда продолжается хорошими темпами, и мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954792440.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия