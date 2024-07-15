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В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны - РИА Новости, 15.07.2024
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21:00 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/shashlyk-1959882333.html
В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны
В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны - РИА Новости, 15.07.2024
В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны
Самый длинный шашлык в истории России планируют пожарить в Тюмени 20 июля, организаторы рассчитывают на официальное признание рекорда, который будет приурочен к РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:00
2024-07-15T21:00
общество
россия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 15 июл – РИА Новости. Самый длинный шашлык в истории России планируют пожарить в Тюмени 20 июля, организаторы рассчитывают на официальное признание рекорда, который будет приурочен к 438-летию основания города, и внесение его в Книгу рекордов России. "20 июля на набережной Туры в преддверии своего дня рождения Тюмень готовится установить новый рекорд России, пожарив самый длинный шашлык в истории страны. Установление рекорда даст старт празднованию Дня города. Длина шашлыка составит 438 метров, что символизирует каждый год с момента основания города. Это на 172 метра длиннее предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке", - сообщается на сайте администрации города. Шашлык будут жарить на городской набережной на специальных жаропрочных мангалах и шампурах, которые соединят между собой, для безопасности рядом с мангалами установят ёмкости с водой. Отмечается, что в празднике будут участвовать работники местного общепита, представители органов власти, известные личности, студенты и журналисты: формируется 22 команды по 20 человек, каждой из которых будет руководить опытный шеф-повар. Мероприятие посетит представитель Книги рекордов России для официального признания достижения.
https://ria.ru/20240708/venok-1958245254.html
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общество, россия, тюмень
Общество, Россия, Тюмень
В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны

В Тюмени 20 июля планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Шашлык. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 июл – РИА Новости. Самый длинный шашлык в истории России планируют пожарить в Тюмени 20 июля, организаторы рассчитывают на официальное признание рекорда, который будет приурочен к 438-летию основания города, и внесение его в Книгу рекордов России.
«
"20 июля на набережной Туры в преддверии своего дня рождения Тюмень готовится установить новый рекорд России, пожарив самый длинный шашлык в истории страны. Установление рекорда даст старт празднованию Дня города. Длина шашлыка составит 438 метров, что символизирует каждый год с момента основания города. Это на 172 метра длиннее предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке", - сообщается на сайте администрации города.
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Шашлык будут жарить на городской набережной на специальных жаропрочных мангалах и шампурах, которые соединят между собой, для безопасности рядом с мангалами установят ёмкости с водой.
Отмечается, что в празднике будут участвовать работники местного общепита, представители органов власти, известные личности, студенты и журналисты: формируется 22 команды по 20 человек, каждой из которых будет руководить опытный шеф-повар. Мероприятие посетит представитель Книги рекордов России для официального признания достижения.
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