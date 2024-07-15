https://ria.ru/20240715/shashlyk-1959882333.html

В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны

В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны - РИА Новости, 15.07.2024

В Тюмени планируют приготовить самый длинный шашлык в истории страны

Самый длинный шашлык в истории России планируют пожарить в Тюмени 20 июля, организаторы рассчитывают на официальное признание рекорда, который будет приурочен к РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:00

2024-07-15T21:00

2024-07-15T21:00

общество

россия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 15 июл – РИА Новости. Самый длинный шашлык в истории России планируют пожарить в Тюмени 20 июля, организаторы рассчитывают на официальное признание рекорда, который будет приурочен к 438-летию основания города, и внесение его в Книгу рекордов России. "20 июля на набережной Туры в преддверии своего дня рождения Тюмень готовится установить новый рекорд России, пожарив самый длинный шашлык в истории страны. Установление рекорда даст старт празднованию Дня города. Длина шашлыка составит 438 метров, что символизирует каждый год с момента основания города. Это на 172 метра длиннее предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке", - сообщается на сайте администрации города. Шашлык будут жарить на городской набережной на специальных жаропрочных мангалах и шампурах, которые соединят между собой, для безопасности рядом с мангалами установят ёмкости с водой. Отмечается, что в празднике будут участвовать работники местного общепита, представители органов власти, известные личности, студенты и журналисты: формируется 22 команды по 20 человек, каждой из которых будет руководить опытный шеф-повар. Мероприятие посетит представитель Книги рекордов России для официального признания достижения.

https://ria.ru/20240708/venok-1958245254.html

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россия

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общество, россия, тюмень