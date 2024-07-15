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В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024
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16:30 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sevastopol-1959809449.html
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков
Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:30
2024-07-15T16:30
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о возгорании сухой травы на площади пять гектаров на территории приусадебных участков в Севастополе. Была угроза деревянным постройкам из-за сильного ветра. "Пожар ликвидировали полностью. Эксперты устанавливают причины возгорания", - говорится в сообщении. Пожар ликвидировали на площади шесть гектаров. Огонь повредил одну деревянную постройку. Погибших, пострадавших нет.
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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков

МЧС: в Севастополе ликвидировали возгорание сухой травы на 6 га

© Фото : РаZVожаев/TelegramМесто возгорания сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя
Место возгорания сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Место возгорания сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о возгорании сухой травы на площади пять гектаров на территории приусадебных участков в Севастополе. Была угроза деревянным постройкам из-за сильного ветра.
"Пожар ликвидировали полностью. Эксперты устанавливают причины возгорания", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали на площади шесть гектаров. Огонь повредил одну деревянную постройку. Погибших, пострадавших нет.
Место пожара в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Нижнем Новгороде потушили пожар в производственном здании
Вчера, 15:53
 
ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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