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В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков
Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:30
2024-07-15T16:30
2024-07-15T16:30
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о возгорании сухой травы на площади пять гектаров на территории приусадебных участков в Севастополе. Была угроза деревянным постройкам из-за сильного ветра. "Пожар ликвидировали полностью. Эксперты устанавливают причины возгорания", - говорится в сообщении. Пожар ликвидировали на площади шесть гектаров. Огонь повредил одну деревянную постройку. Погибших, пострадавших нет.
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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков
МЧС: в Севастополе ликвидировали возгорание сухой травы на 6 га