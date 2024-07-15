https://ria.ru/20240715/sevastopol-1959809449.html

В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков

В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024

В Севастополе потушили пожар у приусадебных участков

Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:30

2024-07-15T16:30

2024-07-15T16:30

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о возгорании сухой травы на площади пять гектаров на территории приусадебных участков в Севастополе. Была угроза деревянным постройкам из-за сильного ветра. "Пожар ликвидировали полностью. Эксперты устанавливают причины возгорания", - говорится в сообщении. Пожар ликвидировали на площади шесть гектаров. Огонь повредил одну деревянную постройку. Погибших, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240715/novgorod-1959799234.html

севастополь

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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik