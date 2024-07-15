https://ria.ru/20240715/sevastopol-1959743279.html
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава
Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:50
2024-07-15T12:50
2024-07-15T12:50
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_6cb98e9d39a573ee70c354bdb43f34c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Общая площадь пожара 3 га. Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались" , - написал губернатор. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Губернатор попросил всех севастопольцев соблюдать правила пожарной безопасности.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_028647a6fb492a663b46837e0b308d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава
Развожаев: сухая трава горит на территории приусадебных участков в Севастополе