https://ria.ru/20240715/sevastopol-1959743279.html

В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава

В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024

В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава

Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:50

2024-07-15T12:50

2024-07-15T12:50

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Общая площадь пожара 3 га. Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались" , - написал губернатор. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Губернатор попросил всех севастопольцев соблюдать правила пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik