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В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
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12:50 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sevastopol-1959743279.html
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава
Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:50
2024-07-15T12:50
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Общая площадь пожара 3 га. Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались" , - написал губернатор. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Губернатор попросил всех севастопольцев соблюдать правила пожарной безопасности.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Севастополе на приусадебных участках вспыхнула сухая трава

Развожаев: сухая трава горит на территории приусадебных участков в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Сухая растительность на площади три гектара горит на территории приусадебных участков в Севастополе, из-за сильного ветра есть угроза для деревянных построек, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Общая площадь пожара 3 га. Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались" , - написал губернатор.
На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Губернатор попросил всех севастопольцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Пожар в селе Верхнесадовое под Севастополем - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Под Севастополем потушили пожар, погибших и пострадавших нет
13 июля, 22:33
 
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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