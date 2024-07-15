https://ria.ru/20240715/sevastopol-1959690643.html
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:48
2024-07-15T08:48
2024-07-15T08:52
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале."Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства.Причины приостановки не сообщаются.
https://ria.ru/20240715/ochered-1959689218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановили работу катера и паромы