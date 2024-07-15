https://ria.ru/20240715/samolet-1959808562.html

МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета

МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета - РИА Новости, 15.07.2024

МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:26

2024-07-15T16:26

2024-07-15T17:12

коломна

московская область (подмосковье)

межгосударственный авиационный комитет

крушение sukhoi superjet под коломной

россия

происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье, сообщило ведомство.В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа"."На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов", - говорится в сообщении.МАК пишет, что ранее сообщал, что регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения."Специалисты лаборатории МАК провели необходимые предварительные процедуры по подготовке защищенных модулей памяти к исследованию с целью исключения риска утраты информации", - добавили там.

https://ria.ru/20240715/ssj-1959705492.html

коломна

московская область (подмосковье)

россия

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коломна, московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)