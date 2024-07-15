https://ria.ru/20240715/samolet-1959808562.html
МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета
МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета - РИА Новости, 15.07.2024
МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:26
2024-07-15T16:26
2024-07-15T17:12
коломна
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье, сообщило ведомство.В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа"."На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов", - говорится в сообщении.МАК пишет, что ранее сообщал, что регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения."Специалисты лаборатории МАК провели необходимые предварительные процедуры по подготовке защищенных модулей памяти к исследованию с целью исключения риска утраты информации", - добавили там.
https://ria.ru/20240715/ssj-1959705492.html
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коломна, московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Коломна, Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Коломной самолета
МАК приступил к расшифровке "черных ящиков" разбившегося под Коломной Superjet