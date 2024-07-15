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В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность

В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024

В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:29

2024-07-15T12:29

2024-07-15T12:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1956999554.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия