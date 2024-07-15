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В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность
В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024
В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:29
2024-07-15T12:29
2024-07-15T12:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1956999554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Происшествия
В юго-западной части Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность