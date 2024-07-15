https://ria.ru/20240715/rudnitskiy-1959895765.html

Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий

Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий - РИА Новости, 15.07.2024

Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий

Музыкальный руководитель Театра "Ленком Марка Захарова", народный артист РФ Сергей Рудницкий скончался в возрасте 68 лет, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:52

2024-07-15T22:52

2024-07-15T22:52

россия

ленком

культура

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Музыкальный руководитель Театра "Ленком Марка Захарова", народный артист РФ Сергей Рудницкий скончался в возрасте 68 лет, сообщается в Telegram-канале театра. "Ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля "Аракс" Сергей Анатольевич Рудницкий… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким", - говорится в сообщении. Рудницкий 50 лет посвятил "Ленкому". Он является соавтором Марка Захарова, автором музыки к спектаклям "Шут Балакирев", "Ва-Банк", "Чайка", "Варвар и еретик", "Женитьба", "Мистификация", "Пер Гюнт", "День опричника" и другим. Рудницкий неоднократно был удостоен высокой оценки коллег и зрителей. "Член Союза композиторов РФ, Сергей Рудницкий внес большой вклад в музыкально - театральное искусство нашей страны. Блестящий музыкальный и вокальный уровень нашего театра - заслуга Сергея Анатольевича Рудницкого", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, ленком