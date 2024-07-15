Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий
Музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий скончался в возрасте 68 лет
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкМосковский театр имени Ленинского комсомола (Ленком)
Московский театр имени Ленинского комсомола (Ленком). Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Музыкальный руководитель Театра "Ленком Марка Захарова", народный артист РФ Сергей Рудницкий скончался в возрасте 68 лет, сообщается в Telegram-канале театра.
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"Ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля "Аракс" Сергей Анатольевич Рудницкий… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким", - говорится в сообщении.
Рудницкий 50 лет посвятил "Ленкому". Он является соавтором Марка Захарова, автором музыки к спектаклям "Шут Балакирев", "Ва-Банк", "Чайка", "Варвар и еретик", "Женитьба", "Мистификация", "Пер Гюнт", "День опричника" и другим.
Рудницкий неоднократно был удостоен высокой оценки коллег и зрителей.
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"Член Союза композиторов РФ, Сергей Рудницкий внес большой вклад в музыкально - театральное искусство нашей страны. Блестящий музыкальный и вокальный уровень нашего театра - заслуга Сергея Анатольевича Рудницкого", - добавляется в сообщении.