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Россия может пригласить ОЗХО для изучения фактов применения ВСУ химоружия - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 15.07.2024 (обновлено: 21:49 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/rossija-1959885413.html
Россия может пригласить ОЗХО для изучения фактов применения ВСУ химоружия
Россия может пригласить ОЗХО для изучения фактов применения ВСУ химоружия - РИА Новости, 15.07.2024
Россия может пригласить ОЗХО для изучения фактов применения ВСУ химоружия
РФ не исключает приглашения экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для изучения свидетельств использования Украиной химоружия, но в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:17
2024-07-15T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. РФ не исключает приглашения экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для изучения свидетельств использования Украиной химоружия, но в настоящее время такой вопрос не рассматривается, заявил российским журналистам постоянный представитель при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. "Мы пока нет, но мы такого сценария не исключаем. Если понадобится наглядное их участие, то мы их пригласим", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о том, не приглашала ли РФ экспертов ОЗХО на объекты, где Киев использовал химоружие. По его словам, пока российская сторона не рассматривает этот вопрос в практическом плане.
https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html
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в мире, россия, украина, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Россия может пригласить ОЗХО для изучения фактов применения ВСУ химоружия

Посол: Россия может пригласить экспертов ОЗХО по фактам применения ВСУ химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. РФ не исключает приглашения экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для изучения свидетельств использования Украиной химоружия, но в настоящее время такой вопрос не рассматривается, заявил российским журналистам постоянный представитель при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
«
"Мы пока нет, но мы такого сценария не исключаем. Если понадобится наглядное их участие, то мы их пригласим", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о том, не приглашала ли РФ экспертов ОЗХО на объекты, где Киев использовал химоружие.
По его словам, пока российская сторона не рассматривает этот вопрос в практическом плане.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГаагаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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