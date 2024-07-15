Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков
Песков: Россия уже изложила свою позицию по поводу покушения на Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва уже осудила покушение на кандидата в президенты США США Дональда Трампа и изложила свою позицию по поводу случившегося, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле заявили, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Также Песков отметил, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг экс-президента Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него и было очевидно, что его жизнь находится в опасности.
"Мы вчера изложили в целом наше видение, дали оценку произошедшему, осудили в том числе, конечно же, это нападение. Вчера было заявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции Путина на произошедшее покушение.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Покушение на Дональда Трампа
14 июля, 10:12