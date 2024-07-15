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Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков - РИА Новости, 15.07.2024
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12:25 15.07.2024 (обновлено: 12:26 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/rossija-1959737346.html
Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков
Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков - РИА Новости, 15.07.2024
Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков
Москва уже осудила покушение на кандидата в президенты США США Дональда Трампа и изложила свою позицию по поводу случившегося, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:25
2024-07-15T12:26
в мире
сша
россия
пенсильвания
дональд трамп
дмитрий песков
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва уже осудила покушение на кандидата в президенты США США Дональда Трампа и изложила свою позицию по поводу случившегося, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Кремле заявили, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Также Песков отметил, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг экс-президента Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него и было очевидно, что его жизнь находится в опасности. "Мы вчера изложили в целом наше видение, дали оценку произошедшему, осудили в том числе, конечно же, это нападение. Вчера было заявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции Путина на произошедшее покушение. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков

Песков: Россия уже изложила свою позицию по поводу покушения на Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва уже осудила покушение на кандидата в президенты США США Дональда Трампа и изложила свою позицию по поводу случившегося, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле заявили, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Также Песков отметил, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг экс-президента Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него и было очевидно, что его жизнь находится в опасности.
"Мы вчера изложили в целом наше видение, дали оценку произошедшему, осудили в том числе, конечно же, это нападение. Вчера было заявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции Путина на произошедшее покушение.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
14 июля, 10:12
 
В миреСШАРоссияПенсильванияДональд ТрампДмитрий ПесковФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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