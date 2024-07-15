https://ria.ru/20240715/rossija-1959737346.html

Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков

Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков - РИА Новости, 15.07.2024

Россия уже осудила покушение на Трампа, напомнил Песков

Москва уже осудила покушение на кандидата в президенты США США Дональда Трампа и изложила свою позицию по поводу случившегося, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:25

2024-07-15T12:25

2024-07-15T12:26

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сша

россия

пенсильвания

дональд трамп

дмитрий песков

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва уже осудила покушение на кандидата в президенты США США Дональда Трампа и изложила свою позицию по поводу случившегося, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Кремле заявили, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Также Песков отметил, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг экс-президента Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него и было очевидно, что его жизнь находится в опасности. "Мы вчера изложили в целом наше видение, дали оценку произошедшему, осудили в том числе, конечно же, это нападение. Вчера было заявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции Путина на произошедшее покушение. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

сша

россия

пенсильвания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-15T12:25 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, покушение на дональда трампа