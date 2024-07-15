https://ria.ru/20240715/rasskazy-1959863286.html

Рассказы о будущем России создали на "Архипелаге 2024"

Рассказы о будущем России создали на "Архипелаге 2024" - РИА Новости, 15.07.2024

Рассказы о будущем России создали на "Архипелаге 2024"

Молодые авторы под руководством известных фантастов Вадима Панова, Антона Первушина и Сергея Чекмаева создали образы России будущего в рамках литературной... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:19

2024-07-15T19:19

2024-07-15T19:19

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

москва

арктика

вадим панов

игорь волков

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Молодые авторы под руководством известных фантастов Вадима Панова, Антона Первушина и Сергея Чекмаева создали образы России будущего в рамках литературной резиденции "Обсерватория фантастики" на "Архипелаге 2024", сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив. 12 авторов представили, какие события произойдут в России в связи с таянием ледников Арктики, угрозами новых пандемий, развитием искусственного интеллекта и возможностью бессмертия. "Фантастика - это литература о том, чего еще нет, но, возможно, случится в будущем. Это был прекрасный эксперимент для ребят, когда им дали возможность на основе трендов и экспертных докладов проекта "Горизонт 2040" придумать различные сюжеты о том, как это может отразиться на людях, к каким событиям приведет. Получилось любопытно", - сказал Панов, его слова приводит пресс-служба. Лучшей работой в группе Панов назвал работу Игоря Волкова из Москвы "Слияние". Там затрагивается тема семейных отношений, морального выбора на фоне развития технологий. Фантаст Первушин главным в работе со своими подопечными назвал "научность" научной фантастики. "Научная фантастика теснейшим образом взаимодействует с наукой, которая каждый день совершает новые открытия, изобретения, благодаря которым возникают разные новые образы, смыслы, термины. Перерабатывая эти смыслы, упаковывая их в художественную литературную форму, научная фантастика делает науку ближе, понятнее простому обывателю, непосвященному человеку, что, конечно, крайне важно", - отметил Первушин. В его группе лучшую работу выделили у Софии Баюн из Тюмени "Падает и смеется", рассказывающую о том, с чем может столкнуться человек, когда для него станет доступной возможность бессмертия. Чекмаев считает современную научную фантастику "тестовым полигоном" для научных теорий и социальных экспериментов, изобретений, которые только появляются. "Написание научно-фантастических рассказов - это прекрасный способ, чтобы общество могло живо представить, как эти идеи, конструкты, изобретения могут использоваться в будущем, к чему они приведут. Ученые, социологи, футурологи, визионеры могут очень интересные гипотезы и формулы просчитать, но для рядового читателя это часто бывает сложным для понимания", - сказал Чекмаев. Победителем в его группе стал Аркадий Рэм из Москвы. Рассказ "Упасть на дно" говорит о том, что необходимость некоторых технологий может быть преувеличена. "Научная фантастика - это не выдумка. Это знания, умноженные на опыт и умноженные на ожидание и веру в будущее. Фантасты не придумывают что-то оторванное от реальности, они продолжают нашу реальность, они делают возможным множественное понимание будущего, которое обязательно наступит. Они проектируют будущее, помогают людям, живущим сегодня, увидеть те идеи и образы, которые завтра люди будут воплощать в своей деятельности, в своей жизни", - сказал руководитель Лаборатории будущего, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Иван Карпушкин. Он добавил, что в этом случае поддержка и развитие научной фантастики - это не какая-то опциональная задача, а цивилизационная необходимость. Ранее генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева отмечала, что 12 рассказов о России будущего, созданные в литературной резиденции на Архипелаге, станут первыми работами нового научно-фантастического конкурса "Россия 2050", а три автора-победителя сразу войдут в шорт-лист. Конкурс "Россия 2050" станет независимой площадкой для сотрудничества талантливых авторов с издательствами, инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и стриминг-платформами.

https://ria.ru/20240316/belyaev-1932921900.html

https://ria.ru/20240711/stsenarii-1959065961.html

https://ria.ru/20240422/petrov-1940871103.html

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москва

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, арктика, вадим панов, игорь волков, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)