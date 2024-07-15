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Путин оценил показатели Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 15.07.2024
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15:18 15.07.2024 (обновлено: 15:59 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/putin-1959788015.html
Путин оценил показатели Магнитогорского металлургического комбината
Путин оценил показатели Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 15.07.2024
Путин оценил показатели Магнитогорского металлургического комбината
Президент России Владимир Путин назвал отличными показатели Магнитогорского металлургического комбината, отметив, что 90% продукции идет на внутренний рынок. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:18
2024-07-15T15:59
экономика
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличными показатели Магнитогорского металлургического комбината, отметив, что 90% продукции идет на внутренний рынок. "Насколько я вижу по справкам, консолидированная выручка в 2023 году составила 760 миллиардов рублей. Более 90% идет как раз на внутренний рынок - 90% продукции. В прошлом году компания произвела 15 миллионов тон стали. Отличные показатели", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.Он также отметил усилия руководства Магнитогорского металлургического комбината в социальной сфере, при участии которого был запущен новый музыкальный фонтан в городе."Хочу поблагодарить всю вашу команду, вас, за то, что вы делаете в социальной сфере. Все вы работаете в лучших традициях отечественного бизнеса - и живете по известным правилам, там, где работаете, там и развиваете ваши населенные пункты. Я знаю, что это традиция всего вашего коллектива, вашей управленческой команды. Хочу вас за это поблагодарить", - отметил президент.
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экономика, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Экономика, Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин оценил показатели Магнитогорского металлургического комбината

Путин назвал показатели Магнитогорского металлургического комбината отличными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличными показатели Магнитогорского металлургического комбината, отметив, что 90% продукции идет на внутренний рынок.
«
"Насколько я вижу по справкам, консолидированная выручка в 2023 году составила 760 миллиардов рублей. Более 90% идет как раз на внутренний рынок - 90% продукции. В прошлом году компания произвела 15 миллионов тон стали. Отличные показатели", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
Он также отметил усилия руководства Магнитогорского металлургического комбината в социальной сфере, при участии которого был запущен новый музыкальный фонтан в городе.
"Хочу поблагодарить всю вашу команду, вас, за то, что вы делаете в социальной сфере. Все вы работаете в лучших традициях отечественного бизнеса - и живете по известным правилам, там, где работаете, там и развиваете ваши населенные пункты. Я знаю, что это традиция всего вашего коллектива, вашей управленческой команды. Хочу вас за это поблагодарить", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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