https://ria.ru/20240715/putin-1959777502.html
Путин призвал металлургов переходить на современное оборудование
Путин призвал металлургов переходить на современное оборудование - РИА Новости, 15.07.2024
Путин призвал металлургов переходить на современное оборудование
Металлургические предприятия должны активнее переходить на современное оборудование, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду на то, что... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:58
2024-07-15T14:58
2024-07-15T14:58
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Металлургические предприятия должны активнее переходить на современное оборудование, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду на то, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по снижению вредной нагрузки на окружающую среду. "Важно, чтобы металлургические предприятия активнее переходили на современные технологии и оборудование. Для этого мы реализуем федеральный проект "Чистый воздух". Рассчитываю, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по технологическому обновлению и снижению вредной нагрузки на экологию", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
https://ria.ru/20240715/putin-1959775440.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал металлургов переходить на современное оборудование
Путин: металлурги должны активнее переходить на современное оборудование
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Металлургические предприятия должны активнее переходить на современное оборудование, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду на то, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по снижению вредной нагрузки на окружающую среду.
"Важно, чтобы металлургические предприятия активнее переходили на современные технологии и оборудование. Для этого мы реализуем федеральный проект "Чистый воздух". Рассчитываю, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по технологическому обновлению и снижению вредной нагрузки на экологию", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.