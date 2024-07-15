https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе - РИА Новости, 15.07.2024
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:48
2024-07-15T14:48
2024-07-15T14:57
донбасс
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти задачи решать."Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России", - сказал Путин во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.
https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, владимир путин, экономика
Донбасс, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе
Путин: для восстановления металлургии в Донбассе предстоит еще много сделать