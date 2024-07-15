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Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе - РИА Новости, 15.07.2024
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14:48 15.07.2024 (обновлено: 14:57 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе - РИА Новости, 15.07.2024
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:48
2024-07-15T14:57
донбасс
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти задачи решать."Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России", - сказал Путин во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.
https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html
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донбасс, россия, владимир путин, экономика
Донбасс, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе

Путин: для восстановления металлургии в Донбассе предстоит еще много сделать

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти задачи решать.
«
"Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России", - сказал Путин во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Путин поздравил работников металлургической отрасли
Вчера, 14:40
 
ДонбассРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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