https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html

Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе

Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе - РИА Новости, 15.07.2024

Путин рассказал о планах восстановления металлургии в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:48

2024-07-15T14:48

2024-07-15T14:57

донбасс

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти РФ будут постепенно эти задачи решать."Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России", - сказал Путин во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.

https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html

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Наталья Макарова

донбасс, россия, владимир путин, экономика