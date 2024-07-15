https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html

Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли

Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли - РИА Новости, 15.07.2024

Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли

Президент России Владимир Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли, а также пообещал создавать спрос на продукцию за счет... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:44

2024-07-15T14:44

2024-07-15T14:57

экономика

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли, а также пообещал создавать спрос на продукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов."Несмотря на секционное давление, в (металлургической) отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе и с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.Он отметил, что в металлургической отрасти в России продолжат применять хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, внедрять новые эффективные инструменты."Кроме того, намерены создавать дополнительный спрос на продукцию отрасли за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, технологии