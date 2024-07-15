https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html
Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли
Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли - РИА Новости, 15.07.2024
Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли
Президент России Владимир Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли, а также пообещал создавать спрос на продукцию за счет... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:44
2024-07-15T14:44
2024-07-15T14:57
экономика
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли, а также пообещал создавать спрос на продукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов."Несмотря на секционное давление, в (металлургической) отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе и с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.Он отметил, что в металлургической отрасти в России продолжат применять хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, внедрять новые эффективные инструменты."Кроме того, намерены создавать дополнительный спрос на продукцию отрасли за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, технологии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли
Путин: в металлургической отрасли продолжается рост инвестиций в новые проекты
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли, а также пообещал создавать спрос на продукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов.
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"Несмотря на секционное давление, в (металлургической) отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе и с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
Он отметил, что в металлургической отрасти в России продолжат применять хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, внедрять новые эффективные инструменты.
"Кроме того, намерены создавать дополнительный спрос на продукцию отрасли за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов", - добавил Путин.