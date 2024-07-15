https://ria.ru/20240715/putin-1959773597.html
Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР
Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.07.2024
Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР
Производство в металлургии в ДНР и ЛНР увеличилось на 30% с 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:59
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Производство в металлургии в ДНР и ЛНР увеличилось на 30% с 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин."Отмечаем, и сейчас, надеюсь, будет об этом сказано, что за последний год, по сравнению с предыдущим, за 2023, по сравнению с 2022, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%. Очень хорошие показатели", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика, россия, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР
Путин: металлопроизводство в ДНР и ЛНР выросло на 30 процентов за два года