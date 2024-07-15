https://ria.ru/20240715/putin-1959773597.html

Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР

Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.07.2024

Путин рассказал о росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР

Производство в металлургии в ДНР и ЛНР увеличилось на 30% с 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:43

2024-07-15T14:43

2024-07-15T14:59

донецкая народная республика

луганская народная республика

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Производство в металлургии в ДНР и ЛНР увеличилось на 30% с 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин."Отмечаем, и сейчас, надеюсь, будет об этом сказано, что за последний год, по сравнению с предыдущим, за 2023, по сравнению с 2022, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%. Очень хорошие показатели", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика, россия, владимир путин