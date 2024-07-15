https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html

Путин поздравил работников металлургической отрасли

Путин поздравил работников металлургической отрасли - РИА Новости, 15.07.2024

Путин поздравил работников металлургической отрасли

Россия гордится достижениями металлургов, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе в оснащении армии и флота, заявил президент России... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:40

2024-07-15T14:40

2024-07-15T14:48

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия гордится достижениями металлургов, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе в оснащении армии и флота, заявил президент России Владимир Путин."Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которые имеют, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации ее крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html

россия

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Дарья Буймова

россия, общество, владимир путин