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Путин поздравил работников металлургической отрасли - РИА Новости, 15.07.2024
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14:40 15.07.2024 (обновлено: 14:48 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html
Путин поздравил работников металлургической отрасли
Путин поздравил работников металлургической отрасли - РИА Новости, 15.07.2024
Путин поздравил работников металлургической отрасли
Россия гордится достижениями металлургов, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе в оснащении армии и флота, заявил президент России... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:40
2024-07-15T14:48
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия гордится достижениями металлургов, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе в оснащении армии и флота, заявил президент России Владимир Путин."Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которые имеют, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации ее крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поздравил работников металлургической отрасли

Путин: Россия гордится достижениями металлургов, которые имеют важное значение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия гордится достижениями металлургов, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе в оснащении армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которые имеют, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации ее крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота", - сказал Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов
Вчера, 14:42
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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