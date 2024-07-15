https://ria.ru/20240715/putin-1959732656.html

Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга

Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга - РИА Новости, 15.07.2024

Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в мероприятии, посвященному предстоящему Дню металлурга, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:08

2024-07-15T12:08

2024-07-15T12:11

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

антон алиханов

нижегородская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в мероприятии, посвященному предстоящему Дню металлурга, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем публичное мероприятие - это в режиме видеоконференции Путин примет участие в мероприятии, которое приурочено к грядущему Дню металлурга. День металлурга будет в следующее воскресенье, 21 июля, но вот именно сегодня министерство промышленности и торговли как раз организует у себя мероприятие, где присутствуют работники, ветераны металлургической области", - сказал Песков.Он добавил, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов расскажет о состоянии и перспективах развития отрасли, столь значимой для экономики страны.Путин также запустит ряд объектов металлургической сферы, в том числе в Донецкой Народной Республике и некоторых других регионах, сообщил Песков."Будет дан старт работы целого ряда объектов, опять же связанных с металлургией, это будет и Донецкая Народная Республика, это будет и знаменитая "Магнитка", это будет Нижегородская область и другие. Разумеется, будут и слова президента на этом мероприятии", - сказал он.

https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html

россия

нижегородская область

донецкая народная республика

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, нижегородская область, донецкая народная республика