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Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга - РИА Новости, 15.07.2024
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12:08 15.07.2024 (обновлено: 12:11 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/putin-1959732656.html
Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга
Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга - РИА Новости, 15.07.2024
Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в мероприятии, посвященному предстоящему Дню металлурга, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:08
2024-07-15T12:11
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
антон алиханов
нижегородская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в мероприятии, посвященному предстоящему Дню металлурга, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. &quot;В середине дня мы ожидаем публичное мероприятие - это в режиме видеоконференции Путин примет участие в мероприятии, которое приурочено к грядущему Дню металлурга. День металлурга будет в следующее воскресенье, 21 июля, но вот именно сегодня министерство промышленности и торговли как раз организует у себя мероприятие, где присутствуют работники, ветераны металлургической области&quot;, - сказал Песков.Он добавил, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов расскажет о состоянии и перспективах развития отрасли, столь значимой для экономики страны.Путин также запустит ряд объектов металлургической сферы, в том числе в Донецкой Народной Республике и некоторых других регионах, сообщил Песков."Будет дан старт работы целого ряда объектов, опять же связанных с металлургией, это будет и Донецкая Народная Республика, это будет и знаменитая "Магнитка", это будет Нижегородская область и другие. Разумеется, будут и слова президента на этом мероприятии", - сказал он.
https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html
россия
нижегородская область
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, нижегородская область, донецкая народная республика
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Антон Алиханов, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика
Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга

Песков: Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в мероприятии, посвященному предстоящему Дню металлурга, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«

"В середине дня мы ожидаем публичное мероприятие - это в режиме видеоконференции Путин примет участие в мероприятии, которое приурочено к грядущему Дню металлурга. День металлурга будет в следующее воскресенье, 21 июля, но вот именно сегодня министерство промышленности и торговли как раз организует у себя мероприятие, где присутствуют работники, ветераны металлургической области", - сказал Песков.

Он добавил, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов расскажет о состоянии и перспективах развития отрасли, столь значимой для экономики страны.
Путин также запустит ряд объектов металлургической сферы, в том числе в Донецкой Народной Республике и некоторых других регионах, сообщил Песков.
"Будет дан старт работы целого ряда объектов, опять же связанных с металлургией, это будет и Донецкая Народная Республика, это будет и знаменитая "Магнитка", это будет Нижегородская область и другие. Разумеется, будут и слова президента на этом мероприятии", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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9 июля, 10:56
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАнтон АлихановНижегородская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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