https://ria.ru/20240715/prokuratura-1959892434.html
Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами
Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами - РИА Новости, 15.07.2024
Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами
Проверку из-за затопления части Рубцовска канализационными стоками проводит прокуратура Алтайского края, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:19
2024-07-15T22:19
2024-07-15T22:19
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БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Проверку из-за затопления части Рубцовска канализационными стоками проводит прокуратура Алтайского края, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с затоплением канализационными стоками помещений в городе Рубцовске. В соцмедиа размещены сведения о затоплении канализационными стоками помещений по улице Северной в городе Рубцовске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору с выходом на место дать оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанию общего имущества граждан", - говорится в сообщении. Прокуратура заверила, что в случае выявления нарушений обеспечит защиту прав людей в судебном порядке. Как сообщают местные жители в соцсетях, нечистотами затопило часть жилых домов Рубцовска, а также один из главных торговых центров города.
https://realty.ria.ru/20240620/podval-1953672665.html
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946661570.html
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происшествия, рубцовск, алтайский край
Происшествия, Рубцовск, Алтайский край
Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами
Прокуратура Алтая проводит проверку из-за затопления части Рубцовска нечистотами