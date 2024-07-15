https://ria.ru/20240715/prokuratura-1959892434.html

Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами

Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами - РИА Новости, 15.07.2024

Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами

Проверку из-за затопления части Рубцовска канализационными стоками проводит прокуратура Алтайского края, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:19

2024-07-15T22:19

2024-07-15T22:19

происшествия

рубцовск

алтайский край

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БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Проверку из-за затопления части Рубцовска канализационными стоками проводит прокуратура Алтайского края, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с затоплением канализационными стоками помещений в городе Рубцовске. В соцмедиа размещены сведения о затоплении канализационными стоками помещений по улице Северной в городе Рубцовске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору с выходом на место дать оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанию общего имущества граждан", - говорится в сообщении. Прокуратура заверила, что в случае выявления нарушений обеспечит защиту прав людей в судебном порядке. Как сообщают местные жители в соцсетях, нечистотами затопило часть жилых домов Рубцовска, а также один из главных торговых центров города.

https://realty.ria.ru/20240620/podval-1953672665.html

https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946661570.html

рубцовск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рубцовск, алтайский край