Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на стратегической сессии по новому нацпроекту "Молодежь и дети" предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«
"У нас впервые за долгое время появилась системная мера развития молодежной инфраструктуры регионов. Конкурс помог сконцентрировать внимание губернаторов на молодежной политике и в отрасль пришло гораздо больше ресурсов: на каждый федеральный рубль было выделено по 2,5 рубля региональных средств. Задачи нашего проекта во многом связаны с охватом молодежи, чтобы работать не только с теми, кто уже известен в отрасли, активистами, а гораздо шире", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава региона предложил продлить программу обновления молодежной инфраструктуры "Регион для молодых" до 2030 года и увеличить ее финансирование в рамках нацпроекта. По словам Артюхова, за два года действия программы в стране обновлено и создано 172 молодежных центра, из них 100 – муниципального уровня.
Также председатель комиссии Госсовета по молодежной политике подчеркнул важность программы "Больше, чем путешествие", благодаря которой в поездки по России отправились уже более 175 тысяч человек. Также еще одним направлением, которое должно найти отражение в нацпроекте "Молодежь и дети", Артюхов назвал программу создания в России круглогодичных центров компетенций.