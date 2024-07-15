https://ria.ru/20240715/programma-1959886458.html

Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года

Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года - РИА Новости, 15.07.2024

Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года

Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на стратегической сессии по новому нацпроекту "Молодежь и дети" предложил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:24

2024-07-15T21:24

2024-07-15T21:24

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на стратегической сессии по новому нацпроекту "Молодежь и дети" предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. "У нас впервые за долгое время появилась системная мера развития молодежной инфраструктуры регионов. Конкурс помог сконцентрировать внимание губернаторов на молодежной политике и в отрасль пришло гораздо больше ресурсов: на каждый федеральный рубль было выделено по 2,5 рубля региональных средств. Задачи нашего проекта во многом связаны с охватом молодежи, чтобы работать не только с теми, кто уже известен в отрасли, активистами, а гораздо шире", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава региона предложил продлить программу обновления молодежной инфраструктуры "Регион для молодых" до 2030 года и увеличить ее финансирование в рамках нацпроекта. По словам Артюхова, за два года действия программы в стране обновлено и создано 172 молодежных центра, из них 100 – муниципального уровня. Также председатель комиссии Госсовета по молодежной политике подчеркнул важность программы "Больше, чем путешествие", благодаря которой в поездки по России отправились уже более 175 тысяч человек. Также еще одним направлением, которое должно найти отражение в нацпроекте "Молодежь и дети", Артюхов назвал программу создания в России круглогодичных центров компетенций.

https://ria.ru/20240315/yamalekodom-1933271206.html

россия

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)