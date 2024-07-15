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Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года - РИА Новости, 15.07.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:24 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/programma-1959886458.html
Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года
Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года - РИА Новости, 15.07.2024
Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года
Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на стратегической сессии по новому нацпроекту "Молодежь и дети" предложил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:24
2024-07-15T21:24
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на стратегической сессии по новому нацпроекту "Молодежь и дети" предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. "У нас впервые за долгое время появилась системная мера развития молодежной инфраструктуры регионов. Конкурс помог сконцентрировать внимание губернаторов на молодежной политике и в отрасль пришло гораздо больше ресурсов: на каждый федеральный рубль было выделено по 2,5 рубля региональных средств. Задачи нашего проекта во многом связаны с охватом молодежи, чтобы работать не только с теми, кто уже известен в отрасли, активистами, а гораздо шире", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава региона предложил продлить программу обновления молодежной инфраструктуры "Регион для молодых" до 2030 года и увеличить ее финансирование в рамках нацпроекта. По словам Артюхова, за два года действия программы в стране обновлено и создано 172 молодежных центра, из них 100 – муниципального уровня. Также председатель комиссии Госсовета по молодежной политике подчеркнул важность программы "Больше, чем путешествие", благодаря которой в поездки по России отправились уже более 175 тысяч человек. Также еще одним направлением, которое должно найти отражение в нацпроекте "Молодежь и дети", Артюхов назвал программу создания в России круглогодичных центров компетенций.
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россия, ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на стратегической сессии по новому нацпроекту "Молодежь и дети" предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«
"У нас впервые за долгое время появилась системная мера развития молодежной инфраструктуры регионов. Конкурс помог сконцентрировать внимание губернаторов на молодежной политике и в отрасль пришло гораздо больше ресурсов: на каждый федеральный рубль было выделено по 2,5 рубля региональных средств. Задачи нашего проекта во многом связаны с охватом молодежи, чтобы работать не только с теми, кто уже известен в отрасли, активистами, а гораздо шире", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава региона предложил продлить программу обновления молодежной инфраструктуры "Регион для молодых" до 2030 года и увеличить ее финансирование в рамках нацпроекта. По словам Артюхова, за два года действия программы в стране обновлено и создано 172 молодежных центра, из них 100 – муниципального уровня.
Также председатель комиссии Госсовета по молодежной политике подчеркнул важность программы "Больше, чем путешествие", благодаря которой в поездки по России отправились уже более 175 тысяч человек. Также еще одним направлением, которое должно найти отражение в нацпроекте "Молодежь и дети", Артюхов назвал программу создания в России круглогодичных центров компетенций.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмалДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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