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Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты - РИА Новости, 15.07.2024
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:07
2024-07-15T16:07
2024-07-15T16:07
общество
авто
краснодарский край
тамань (станица)
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе региона. Как уточняют власти, по состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов. "В связи с высокими температурными показателями Госавтоинспекция Кубани призывает водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, обеспечить наличие воды в автомобилях. Также напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым", - сообщили в Telegram-канале оперштаба.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, краснодарский край, тамань (станица)
Общество, Авто, Краснодарский край, Тамань (станица)
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Оперштаб Кубани напомнил об альтернативном сухопутном маршруте на Крымский мост