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Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты

Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты - РИА Новости, 15.07.2024

Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты

Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:07

2024-07-15T16:07

2024-07-15T16:07

общество

авто

краснодарский край

тамань (станица)

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе региона. Как уточняют власти, по состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов. "В связи с высокими температурными показателями Госавтоинспекция Кубани призывает водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, обеспечить наличие воды в автомобилях. Также напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым", - сообщили в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20240630/most-1956444593.html

краснодарский край

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, краснодарский край, тамань (станица)