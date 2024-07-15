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Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты - РИА Новости, 15.07.2024
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16:07 15.07.2024
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Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты - РИА Новости, 15.07.2024
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:07
2024-07-15T16:07
общество
авто
краснодарский край
тамань (станица)
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе региона. Как уточняют власти, по состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов. "В связи с высокими температурными показателями Госавтоинспекция Кубани призывает водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, обеспечить наличие воды в автомобилях. Также напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым", - сообщили в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20240630/most-1956444593.html
краснодарский край
тамань (станица)
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общество, авто, краснодарский край, тамань (станица)
Общество, Авто, Краснодарский край, Тамань (станица)
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты

Оперштаб Кубани напомнил об альтернативном сухопутном маршруте на Крымский мост

© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский крайВолонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодарского края на фоне пробок перед въездом на Крымский мост напомнила об альтернативном сухопутном маршруте, сообщили в оперативном штабе региона.
Как уточняют власти, по состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.
«
"В связи с высокими температурными показателями Госавтоинспекция Кубани призывает водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, обеспечить наличие воды в автомобилях. Также напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым", - сообщили в Telegram-канале оперштаба.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
30 июня, 13:52
 
ОбществоАвтоКраснодарский крайТамань (станица)
 
 
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