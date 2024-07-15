https://ria.ru/20240715/prizyvniki-1959843771.html

В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников

В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников - РИА Новости, 15.07.2024

В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников

В рамках весеннего призыва 2024 года в научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, а в спортивные роты 200 человек, сообщило... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:18

2024-07-15T18:18

2024-07-15T18:28

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

призыв

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках весеннего призыва 2024 года в научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, а в спортивные роты 200 человек, сообщило Минобороны РФ. Ведомство рассказало в понедельник о завершении весеннего призыва 2024 года и о направлении в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования 150 тысяч человек для прохождения службы. "Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 молодых ребят, а в спортивные роты 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/prizyv-1959838693.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), призыв