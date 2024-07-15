В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников
Минобороны: в научные подразделения направили 575 призывников, в спортроты — 200
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу
Призывники в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках весеннего призыва 2024 года в научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, а в спортивные роты 200 человек, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство рассказало в понедельник о завершении весеннего призыва 2024 года и о направлении в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования 150 тысяч человек для прохождения службы.
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"Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 молодых ребят, а в спортивные роты 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - говорится в сообщении.
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