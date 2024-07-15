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В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников - РИА Новости, 15.07.2024
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18:18 15.07.2024 (обновлено: 18:28 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/prizyvniki-1959843771.html
В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников
В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников - РИА Новости, 15.07.2024
В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников
В рамках весеннего призыва 2024 года в научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, а в спортивные роты 200 человек, сообщило... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:18
2024-07-15T18:28
россия
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призыв
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках весеннего призыва 2024 года в научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, а в спортивные роты 200 человек, сообщило Минобороны РФ. Ведомство рассказало в понедельник о завершении весеннего призыва 2024 года и о направлении в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования 150 тысяч человек для прохождения службы. "Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 молодых ребят, а в спортивные роты 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), призыв
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Призыв
В научные подразделения и спортивные роты направили 775 призывников

Минобороны: в научные подразделения направили 575 призывников, в спортроты — 200

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу
Призывники в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В рамках весеннего призыва 2024 года в научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, а в спортивные роты 200 человек, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство рассказало в понедельник о завершении весеннего призыва 2024 года и о направлении в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования 150 тысяч человек для прохождения службы.
«
"Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 молодых ребят, а в спортивные роты 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - говорится в сообщении.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В России завершился весенний призыв
Вчера, 18:02
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Призыв
 
 
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