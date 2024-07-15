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Большинство призывников зачислили в учебные соединения - РИА Новости, 15.07.2024
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18:07 15.07.2024 (обновлено: 18:29 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/prizyvniki-1959840096.html
Большинство призывников зачислили в учебные соединения
Большинство призывников зачислили в учебные соединения - РИА Новости, 15.07.2024
Большинство призывников зачислили в учебные соединения
Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:07
2024-07-15T18:29
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что весенний призыв граждан на военную службу 2024 года завершен. "Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Большинство призывников зачислили в учебные соединения

Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники у сборного пункта военного комиссариата города Москвы
Призывники у сборного пункта военного комиссариата города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Призывники у сборного пункта военного комиссариата города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что весенний призыв граждан на военную службу 2024 года завершен.
«
"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - говорится в сообщении.
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу
31 марта, 09:12
 
БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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