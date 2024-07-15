https://ria.ru/20240715/prizyvniki-1959840096.html

Большинство призывников зачислили в учебные соединения

Большинство призывников зачислили в учебные соединения - РИА Новости, 15.07.2024

Большинство призывников зачислили в учебные соединения

Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:07

2024-07-15T18:07

2024-07-15T18:29

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что весенний призыв граждан на военную службу 2024 года завершен. "Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240331/ukaz-1936912720.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)