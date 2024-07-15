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Призванные этой весной не направлялись на СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 15.07.2024
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18:05 15.07.2024
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Призванные этой весной не направлялись на СВО, заявило Минобороны
Призванные этой весной не направлялись на СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 15.07.2024
Призванные этой весной не направлялись на СВО, заявило Минобороны
Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных Сил РФ в нынешнем году в ходе завершившегося весеннего призыва, не направлялись ни в пункты дислокации российской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:05
2024-07-15T18:05
россия
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных Сил РФ в нынешнем году в ходе завершившегося весеннего призыва, не направлялись ни в пункты дислокации российской армии в новых регионах, ни для участия там в специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ. "В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - говорится в сообщении. По данным российского военного ведомства, весной этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек.
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, запорожская область
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Призванные этой весной не направлялись на СВО, заявило Минобороны

Минобороны: призванные этой весной не направлялись ни в новые регионы, ни на СВО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБерцы
Берцы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных Сил РФ в нынешнем году в ходе завершившегося весеннего призыва, не направлялись ни в пункты дислокации российской армии в новых регионах, ни для участия там в специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - говорится в сообщении.
По данным российского военного ведомства, весной этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек.
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