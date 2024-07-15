В Приднестровье зафиксировали температурные рекорды из-за жары
В Приднестровье зафиксировали суточные температурные рекорды из-за жары
Вид города Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. В Приднестровье фиксируют суточные температурные рекорды из-за жары за все время наблюдений, сообщил директор республиканского гидрометцентра непризнанной республики Виталий Кольвенко.
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"Сегодняшний день, вчерашний, такая высокая температура воздуха, как сейчас, не наблюдалась за всё время наблюдений – это суточные рекорды. Что касается месячного рекорда, то мы его пока не побили, но опять же, все ещё впереди", - сказал Кольвенко в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его словам, на метеостанциях выше 40 градусов тепла температура воздуха не была отмечена, и она была (39 градусов по Цельсию). Он уточнил, что это связано с теми условиями, которые там созданы.
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"До четверга жарко. Потом холодный фронт, но ненадолго. На следующей неделе опять волна жары. Будет 35 градусов тепла", - отметил Кольвенко.
Ранее Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать высший, красный уровень опасности из-за сильной жары. При этом в стране продолжает действовать предупреждение о высоких рисках лесных пожаров и о низкой водности рек, из-за чего население просят экономить воду.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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