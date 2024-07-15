https://ria.ru/20240715/prezident-1959884811.html

Швейцария представит Европейскому сообществу итоги конференции по Украине

Швейцария представит Европейскому сообществу итоги конференции по Украине - РИА Новости, 15.07.2024

Швейцария представит Европейскому сообществу итоги конференции по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует о результатах конференции по Украине участников Европейского политического сообщества (ЕРС), встреча которого... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:15

2024-07-15T21:15

2024-07-15T21:15

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует о результатах конференции по Украине участников Европейского политического сообщества (ЕРС), встреча которого состоится в четверг в британском городе Вудсток. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "На открытии встречи (18 июня) госпожа Амхерд представит результаты конференции по вопросам мира на Украине… Она также примет участие в обмене мнениями по вопросам демократии, в ходе которого будут рассмотрены гибридные угрозы и кампании по дезинформации", - говорится в коммюнике правительства Швейцарии. Как отмечается в заявлении, Швейцария рассматривает ЕРС как форум высокого уровня для развития политического диалога и сотрудничества на европейском континенте. Она поддерживает пока еще молодой формат сообщества и принимает в нем активное участие. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.

https://ria.ru/20240715/sammit-1959882859.html

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959813352.html

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в мире, швейцария, украина, россия, эммануэль макрон, евросоюз