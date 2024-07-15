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В Крыму потушили четыре природных пожара - РИА Новости, 15.07.2024
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23:54 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959900968.html
В Крыму потушили четыре природных пожара
В Крыму потушили четыре природных пожара - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму потушили четыре природных пожара
Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:54
2024-07-15T23:54
происшествия
россия
коктебель
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС сообщили о тушении пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму. "Продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. На данный момент, площадь пожара увеличилась до 30 га. В тушении пожара задействована аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС России и Росгвардии", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сухая жаркая и ветренная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров, для тушения которых привлекались свыше 500 человек. Уточняется, что пожар в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе был ликвидирован спустя 7 часов на площади 15 гектаров. На территории Феодосийского участкового лесничества ликвидирован пожар на 15 гектаров. На территории Грушевского участкового лесничества за 3 часа ликвидировано открытое горение на 2 гектара. Кроме того, в поселке городского типа Новофедоровка пострадали 2 частных домовладения, пожар ликвидирован на 17 гектаров.
https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html
россия
коктебель
республика крым
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происшествия, россия, коктебель, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Коктебель, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ми-8 АМТШ
В Крыму потушили четыре природных пожара

МЧС: в Крыму потушили 4 природных пожара, возгорание в Коктебеле еще ликвидируют

© МЧС России/TelegramЛиквидация природного пожара в районе Судака в Крыму
Ликвидация природного пожара в районе Судака в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация природного пожара в районе Судака в Крыму
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили о тушении пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму.
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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"Продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. На данный момент, площадь пожара увеличилась до 30 га. В тушении пожара задействована аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС России и Росгвардии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сухая жаркая и ветренная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров, для тушения которых привлекались свыше 500 человек.
Уточняется, что пожар в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе был ликвидирован спустя 7 часов на площади 15 гектаров. На территории Феодосийского участкового лесничества ликвидирован пожар на 15 гектаров. На территории Грушевского участкового лесничества за 3 часа ликвидировано открытое горение на 2 гектара. Кроме того, в поселке городского типа Новофедоровка пострадали 2 частных домовладения, пожар ликвидирован на 17 гектаров.
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ПроисшествияРоссияКоктебельРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ми-8 АМТШ
 
 
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