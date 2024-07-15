https://ria.ru/20240715/pozhary-1959900968.html

В Крыму потушили четыре природных пожара

В Крыму потушили четыре природных пожара - РИА Новости, 15.07.2024

В Крыму потушили четыре природных пожара

Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:54

2024-07-15T23:54

2024-07-15T23:54

происшествия

россия

коктебель

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС сообщили о тушении пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму. "Продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. На данный момент, площадь пожара увеличилась до 30 га. В тушении пожара задействована аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС России и Росгвардии", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сухая жаркая и ветренная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров, для тушения которых привлекались свыше 500 человек. Уточняется, что пожар в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе был ликвидирован спустя 7 часов на площади 15 гектаров. На территории Феодосийского участкового лесничества ликвидирован пожар на 15 гектаров. На территории Грушевского участкового лесничества за 3 часа ликвидировано открытое горение на 2 гектара. Кроме того, в поселке городского типа Новофедоровка пострадали 2 частных домовладения, пожар ликвидирован на 17 гектаров.

https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html

россия

коктебель

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, коктебель, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш