https://ria.ru/20240715/pozhary-1959900968.html
В Крыму потушили четыре природных пожара
В Крыму потушили четыре природных пожара - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму потушили четыре природных пожара
Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:54
2024-07-15T23:54
2024-07-15T23:54
происшествия
россия
коктебель
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958939706_0:119:1270:833_1920x0_80_0_0_b7cdcd659c7164e3fedb62c5f192d82e.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС сообщили о тушении пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму. "Продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. На данный момент, площадь пожара увеличилась до 30 га. В тушении пожара задействована аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС России и Росгвардии", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сухая жаркая и ветренная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров, для тушения которых привлекались свыше 500 человек. Уточняется, что пожар в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе был ликвидирован спустя 7 часов на площади 15 гектаров. На территории Феодосийского участкового лесничества ликвидирован пожар на 15 гектаров. На территории Грушевского участкового лесничества за 3 часа ликвидировано открытое горение на 2 гектара. Кроме того, в поселке городского типа Новофедоровка пострадали 2 частных домовладения, пожар ликвидирован на 17 гектаров.
https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html
россия
коктебель
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958939706_1:0:1269:951_1920x0_80_0_0_0c9d337a2fa0f2619490fd347e4847c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, коктебель, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Коктебель, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ми-8 АМТШ
В Крыму потушили четыре природных пожара
МЧС: в Крыму потушили 4 природных пожара, возгорание в Коктебеле еще ликвидируют
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Продолжается тушение пожара в Коктебеле в Республике Крым, задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС и Росгвардии, сообщает
пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили о тушении пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму.
"Продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. На данный момент, площадь пожара увеличилась до 30 га. В тушении пожара задействована аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолёты Ми-8 МЧС России и Росгвардии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сухая жаркая и ветренная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров, для тушения которых привлекались свыше 500 человек.
Уточняется, что пожар в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе был ликвидирован спустя 7 часов на площади 15 гектаров. На территории Феодосийского участкового лесничества ликвидирован пожар на 15 гектаров. На территории Грушевского участкового лесничества за 3 часа ликвидировано открытое горение на 2 гектара. Кроме того, в поселке городского типа Новофедоровка пострадали 2 частных домовладения, пожар ликвидирован на 17 гектаров.