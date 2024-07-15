https://ria.ru/20240715/pozhary-1959886082.html

На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара

На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара - РИА Новости, 15.07.2024

На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара

Два новых лесных пожара произошли в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:23

2024-07-15T21:23

2024-07-15T22:22

происшествия

геленджик

природные пожары в россии

апшеронский район

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КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Два новых лесных пожара произошли в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона."Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров", — говорится в заявлении.Еще один пожар зафиксировали в хуторе Гуамка в Апшеронском лесничестве. Там также загорелась лесная подстилка на площади 400 квадратных метров.Огонь под Геленджиком тушат личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлекли пожарных и спасателей, работают четыре единицы техники.Позднее мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что один из пожаров произошел в районе СНТ "Сосновое". По его словам, в тушении задействовали десять единиц техники и сто человек. Обстановка осложняется рельефом местности, по предварительным расчетам, горит один гектар.В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959870208.html

геленджик

апшеронский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, природные пожары в россии, апшеронский район