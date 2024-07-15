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На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара - РИА Новости, 15.07.2024
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21:23 15.07.2024 (обновлено: 22:22 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959886082.html
На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара
На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара
Два новых лесных пожара произошли в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:23
2024-07-15T22:22
происшествия
геленджик
природные пожары в россии
апшеронский район
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КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Два новых лесных пожара произошли в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.&quot;Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров&quot;, — говорится в заявлении.Еще один пожар зафиксировали в хуторе Гуамка в Апшеронском лесничестве. Там также загорелась лесная подстилка на площади 400 квадратных метров.Огонь под Геленджиком тушат личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлекли пожарных и спасателей, работают четыре единицы техники.Позднее мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что один из пожаров произошел в районе СНТ "Сосновое". По его словам, в тушении задействовали десять единиц техники и сто человек. Обстановка осложняется рельефом местности, по предварительным расчетам, горит один гектар.В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959870208.html
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происшествия, геленджик, природные пожары в россии, апшеронский район
Происшествия, Геленджик, Природные пожары в России, Апшеронский район
На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара

Новые лесные пожары вспыхнули на Кубани — под Геленджиком и в Апшеронском районе

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ тушит пожар в Краснодарском крае
Вертолет МЧС РФ тушит пожар в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Вертолет МЧС РФ тушит пожар в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Два новых лесных пожара произошли в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.
«

"Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров", — говорится в заявлении.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел оперативное совещание по пожару в лесу под Новороссийском - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Вчера, 19:58
Еще один пожар зафиксировали в хуторе Гуамка в Апшеронском лесничестве. Там также загорелась лесная подстилка на площади 400 квадратных метров.
Огонь под Геленджиком тушат личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлекли пожарных и спасателей, работают четыре единицы техники.
Позднее мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что один из пожаров произошел в районе СНТ "Сосновое". По его словам, в тушении задействовали десять единиц техники и сто человек. Обстановка осложняется рельефом местности, по предварительным расчетам, горит один гектар.
В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
Вчера, 08:00
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Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияГеленджикПриродные пожары в РоссииАпшеронский район
 
 
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