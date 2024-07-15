На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара
Новые лесные пожары вспыхнули на Кубани — под Геленджиком и в Апшеронском районе
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ тушит пожар в Краснодарском крае
Вертолет МЧС РФ тушит пожар в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Два новых лесных пожара произошли в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.
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"Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров", — говорится в заявлении.
Еще один пожар зафиксировали в хуторе Гуамка в Апшеронском лесничестве. Там также загорелась лесная подстилка на площади 400 квадратных метров.
Огонь под Геленджиком тушат личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлекли пожарных и спасателей, работают четыре единицы техники.
Позднее мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что один из пожаров произошел в районе СНТ "Сосновое". По его словам, в тушении задействовали десять единиц техники и сто человек. Обстановка осложняется рельефом местности, по предварительным расчетам, горит один гектар.
В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.