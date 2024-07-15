https://ria.ru/20240715/pozhary-1959870208.html

Губернатор Кубани поручил тщательнее выявлять пожары у побережья

Губернатор Кубани поручил тщательнее выявлять пожары у побережья - РИА Новости, 15.07.2024

Губернатор Кубани поручил тщательнее выявлять пожары у побережья

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил усилить работу по выявлению очагов возгорания у побережья, исключив... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:58

2024-07-15T19:58

2024-07-15T19:58

краснодарский край

происшествия

новороссийск

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил усилить работу по выявлению очагов возгорания у побережья, исключив угрозу для жителей и гостей региона, об этом он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Провел оперативное совещание по пожару в лесу под Новороссийском... Впереди ещё половина лета, туристы, в том числе любители палаточного отдыха, выберут наши уникальные ландшафты. Основная задача – исключить угрозу для жителей и гостей региона. Поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья", - написал Кондратьев.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666079.html

новороссийск

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Алёна Пава

происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, природные пожары в россии