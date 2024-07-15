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Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация

Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация - РИА Новости, 15.07.2024

Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация

В девяти регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Это Амурская и Иркутская области, Бурятия, Тува, Якутия, Забайкальский,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:00

2024-07-15T08:00

2024-07-15T17:38

инфографика

происшествия

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В девяти регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Это Амурская и Иркутская области, Бурятия, Тува, Якутия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края. Больше всего возгораний (107) в настоящее время ликвидируют в Забайкальском крае, следом за ним идут Якутия и Амурская область (77 и 30). По всей стране к борьбе с огнем привлечены 6 102 пожарных, 721 единица техники и 44 воздушных судна. Подробнее об обстановке в каждом субъекте Федерации — в инфографике Ria.ru.

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2024

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