Рейтинг@Mail.ru
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.07.2024 (обновлено: 17:38 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация - РИА Новости, 15.07.2024
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
В девяти регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Это Амурская и Иркутская области, Бурятия, Тува, Якутия, Забайкальский,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:00
2024-07-15T17:38
инфографика
происшествия
природные пожары в россии
россия
чс
регионы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959730609_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69810ddf2b9ee37073aaa76a395fef17.png
В девяти регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Это Амурская и Иркутская области, Бурятия, Тува, Якутия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края. Больше всего возгораний (107) в настоящее время ликвидируют в Забайкальском крае, следом за ним идут Якутия и Амурская область (77 и 30). По всей стране к борьбе с огнем привлечены 6 102 пожарных, 721 единица техники и 44 воздушных судна. Подробнее об обстановке в каждом субъекте Федерации — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959730609_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3dd86dd8c9fa69f950871ec4cbfc1af3.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, природные пожары в россии, россия, чс, регионы, инфографика
Инфографика, Происшествия, Природные пожары в России, Россия, ЧС, Регионы
Инфографика

Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация

Читать ria.ru в
В девяти регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Это Амурская и Иркутская области, Бурятия, Тува, Якутия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края. Больше всего возгораний (107) в настоящее время ликвидируют в Забайкальском крае, следом за ним идут Якутия и Амурская область (77 и 30). По всей стране к борьбе с огнем привлечены 6 102 пожарных, 721 единица техники и 44 воздушных судна. Подробнее об обстановке в каждом субъекте Федерации — в инфографике Ria.ru.
Лесные пожары в РоссииЛесные пожары в России
 
ИнфографикаПроисшествияПриродные пожары в РоссииРоссияЧСРегионы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала