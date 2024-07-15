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В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта - РИА Новости, 15.07.2024
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта
Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:51
2024-07-15T23:51
2024-07-15T23:55
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской области. "На Копейском шоссе горит кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.Ведомство добавило, что в 1.40 (23.40 мск понедельника) объявлена ликвидация открытого горения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта
В Челябинске загорелась кровля двух цехов предприятия по производству пенопласта