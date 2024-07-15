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В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта - РИА Новости, 15.07.2024
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23:51 15.07.2024 (обновлено: 23:55 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959900818.html
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта - РИА Новости, 15.07.2024
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта
Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:51
2024-07-15T23:55
происшествия
челябинск
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской области. "На Копейском шоссе горит кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.Ведомство добавило, что в 1.40 (23.40 мск понедельника) объявлена ликвидация открытого горения.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1920859955.html
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происшествия, челябинск, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта

В Челябинске загорелась кровля двух цехов предприятия по производству пенопласта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской области.
«
"На Копейском шоссе горит кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Ведомство добавило, что в 1.40 (23.40 мск понедельника) объявлена ликвидация открытого горения.
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ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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