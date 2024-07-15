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В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта

В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта - РИА Новости, 15.07.2024

В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта

Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:51

2024-07-15T23:51

2024-07-15T23:55

происшествия

челябинск

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта в Челябинске горит на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Челябинской области. "На Копейском шоссе горит кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.Ведомство добавило, что в 1.40 (23.40 мск понедельника) объявлена ликвидация открытого горения.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1920859955.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, челябинск, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)