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Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась - РИА Новости, 15.07.2024
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась
Площадь лесного пожара в посёлке в Геленджике увеличилась до одного гектара, в тушении задействовано 100 человек и 10 единиц техники, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:16
2024-07-15T22:16
2024-07-15T22:25
геленджик
происшествия
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара в посёлке в Геленджике увеличилась до одного гектара, в тушении задействовано 100 человек и 10 единиц техники, сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов.Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров."Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идёт верховой огонь. По предварительным расчетам, горит один гектар", - сообщил Богодистов в Telegram-канале.По его словам, в тушении задействовано порядка 10 единиц техники и 100 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, происшествия, природные пожары в россии
Геленджик, Происшествия, Природные пожары в России
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась
Площадь лесного пожара в поселке в Геленджике увеличилась до одного гектара
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости.
Площадь лесного пожара в посёлке в Геленджике увеличилась до одного гектара, в тушении задействовано 100 человек и 10 единиц техники, сообщил
в понедельник мэр города Алексей Богодистов.
Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров.
"Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идёт верховой огонь. По предварительным расчетам, горит один гектар", - сообщил Богодистов в Telegram-канале.
По его словам, в тушении задействовано порядка 10 единиц техники и 100 человек.