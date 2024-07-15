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Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась - РИА Новости, 15.07.2024

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась

Площадь лесного пожара в посёлке в Геленджике увеличилась до одного гектара, в тушении задействовано 100 человек и 10 единиц техники, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:16

2024-07-15T22:16

2024-07-15T22:25

геленджик

происшествия

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара в посёлке в Геленджике увеличилась до одного гектара, в тушении задействовано 100 человек и 10 единиц техники, сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов.Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров."Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идёт верховой огонь. По предварительным расчетам, горит один гектар", - сообщил Богодистов в Telegram-канале.По его словам, в тушении задействовано порядка 10 единиц техники и 100 человек.

геленджик

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, происшествия, природные пожары в россии