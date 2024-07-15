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В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре

В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре - РИА Новости, 15.07.2024

В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре

Открытый огонь на пожаре в Севастополе в районе села Вишневое ликвидирован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:10

2024-07-15T21:10

2024-07-15T21:12

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Открытый огонь на пожаре в Севастополе в районе села Вишневое ликвидирован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что площадь горящей травы составила 3 гектара. "Произошла ликвидация открытого горения", - написал Развожаев. По его словам, спасатели продолжают проливку участков, пройденных огнем. Это второй природный пожар в Севастополе за понедельник. Первый ликвидировали на 6 гектарах.

севастополь

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев