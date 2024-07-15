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В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре
В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре
Открытый огонь на пожаре в Севастополе в районе села Вишневое ликвидирован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:10
2024-07-15T21:10
2024-07-15T21:12
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Открытый огонь на пожаре в Севастополе в районе села Вишневое ликвидирован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что площадь горящей травы составила 3 гектара. "Произошла ликвидация открытого горения", - написал Развожаев. По его словам, спасатели продолжают проливку участков, пройденных огнем. Это второй природный пожар в Севастополе за понедельник. Первый ликвидировали на 6 гектарах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе ликвидировали открытый огонь на пожаре
Губернатор Развожаев: открытый огонь на пожаре в Севастополе ликвидирован