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В Севастополе локализовали природный пожар

В Севастополе локализовали природный пожар - РИА Новости, 15.07.2024

В Севастополе локализовали природный пожар

Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:26

2024-07-15T19:26

2024-07-15T19:26

происшествия

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ."Пожар в районе села Вишневое локализован. Распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.Площадь горящей травы составила 3 гектара.Это второй природный пожар в Севастополе за понедельник. Первый ликвидировали на 6 гектарах.

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)