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В Севастополе локализовали природный пожар
В Севастополе локализовали природный пожар - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе локализовали природный пожар
Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:26
2024-07-15T19:26
2024-07-15T19:26
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ."Пожар в районе села Вишневое локализован. Распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.Площадь горящей травы составила 3 гектара.Это второй природный пожар в Севастополе за понедельник. Первый ликвидировали на 6 гектарах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе локализовали природный пожар
МЧС: в Севастополе локализовали природный пожар на площади три гектара