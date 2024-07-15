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В Севастополе локализовали природный пожар - РИА Новости, 15.07.2024
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19:26 15.07.2024
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В Севастополе локализовали природный пожар
В Севастополе локализовали природный пожар - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе локализовали природный пожар
Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:26
2024-07-15T19:26
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ."Пожар в районе села Вишневое локализован. Распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.Площадь горящей травы составила 3 гектара.Это второй природный пожар в Севастополе за понедельник. Первый ликвидировали на 6 гектарах.
севастополь
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происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе локализовали природный пожар

МЧС: в Севастополе локализовали природный пожар на площади три гектара

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяЛиквидация ландшафтного пожара в Балаклавском районе Севастополя
Ликвидация ландшафтного пожара в Балаклавском районе Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Ликвидация ландшафтного пожара в Балаклавском районе Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар в Севастополе в районе села Вишневое локализован на площади 3 гектаров, распространения огня не допущено, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
«
"Пожар в районе села Вишневое локализован. Распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.
Площадь горящей травы составила 3 гектара.
Это второй природный пожар в Севастополе за понедельник. Первый ликвидировали на 6 гектарах.
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