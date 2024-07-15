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Площадь пожара в Коктебеле увеличилась
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась - РИА Новости, 15.07.2024
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась
Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:13
2024-07-15T19:13
2024-07-15T19:57
коктебель
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС."Работа усложняется устойчиво жаркой погодой: температурой плюс 32 градуса по Цельсию и порывами ветра 11 метров в секунду", — добавили в ведомстве.Утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.В тушении пожара участвуют 278 человек и 28 единиц техники. Сообщалось о привлечении двух вертолетов.Авиация 53 раза сбросила воду общим объемом 265 кубических метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коктебель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия, россия
Коктебель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия, Россия
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась
МЧС сообщило, что площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров