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Площадь пожара в Коктебеле увеличилась

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась - РИА Новости, 15.07.2024

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась

Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:13

2024-07-15T19:13

2024-07-15T19:57

коктебель

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС."Работа усложняется устойчиво жаркой погодой: температурой плюс 32 градуса по Цельсию и порывами ветра 11 метров в секунду", — добавили в ведомстве.Утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.В тушении пожара участвуют 278 человек и 28 единиц техники. Сообщалось о привлечении двух вертолетов.Авиация 53 раза сбросила воду общим объемом 265 кубических метров.

коктебель

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коктебель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия, россия