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Площадь пожара в Коктебеле увеличилась - РИА Новости, 15.07.2024
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19:13 15.07.2024 (обновлено: 19:57 15.07.2024)
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Площадь пожара в Коктебеле увеличилась
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась - РИА Новости, 15.07.2024
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась
Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:13
2024-07-15T19:57
коктебель
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;Работа усложняется устойчиво жаркой погодой: температурой плюс 32 градуса по Цельсию и порывами ветра 11 метров в секунду&quot;, — добавили в ведомстве.Утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.В тушении пожара участвуют 278 человек и 28 единиц техники. Сообщалось о привлечении двух вертолетов.Авиация 53 раза сбросила воду общим объемом 265 кубических метров.
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коктебель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия, россия
Коктебель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия, Россия
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась

МЧС сообщило, что площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров

© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Коктебеле
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Тушение пожара в Коктебеле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"Работа усложняется устойчиво жаркой погодой: температурой плюс 32 градуса по Цельсию и порывами ветра 11 метров в секунду", — добавили в ведомстве.

Утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.
В тушении пожара участвуют 278 человек и 28 единиц техники. Сообщалось о привлечении двух вертолетов.
Авиация 53 раза сбросила воду общим объемом 265 кубических метров.
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КоктебельМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииПроисшествияРоссия
 
 
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