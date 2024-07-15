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Лесной пожар на западе Крыма локализовали - РИА Новости, 15.07.2024
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Лесной пожар на западе Крыма локализовали
Лесной пожар на западе Крыма локализовали - РИА Новости, 15.07.2024
Лесной пожар на западе Крыма локализовали
Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:03
2024-07-15T19:03
происшествия
россия
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Лесной пожар. Сакский район пгт. Новофедоровка. Локализация на площади 17 га", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило около в 15:51 мск в понедельник. На месте установлено, что загорелась лесная подстилка. От огня пострадала кровля частного дома на площади 25 квадратных метров.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959765502.html
россия
сакский район
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происшествия, россия, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сакский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лесной пожар на западе Крыма локализовали

МЧС: лесной пожар на западе Крыма локализовали на площади 17 гектаров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожарный расчет и водовоз в Крыму
Пожарный расчет и водовоз в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожарный расчет и водовоз в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
«
"Лесной пожар. Сакский район пгт. Новофедоровка. Локализация на площади 17 га", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило около в 15:51 мск в понедельник. На месте установлено, что загорелась лесная подстилка. От огня пострадала кровля частного дома на площади 25 квадратных метров.
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ПроисшествияРоссияСакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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