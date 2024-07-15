https://ria.ru/20240715/pozhar-1959859608.html

Лесной пожар на западе Крыма локализовали

Лесной пожар на западе Крыма локализовали - РИА Новости, 15.07.2024

Лесной пожар на западе Крыма локализовали

Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:03

2024-07-15T19:03

2024-07-15T19:03

происшествия

россия

сакский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Лесной пожар. Сакский район пгт. Новофедоровка. Локализация на площади 17 га", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило около в 15:51 мск в понедельник. На месте установлено, что загорелась лесная подстилка. От огня пострадала кровля частного дома на площади 25 квадратных метров.

https://ria.ru/20240715/mchs-1959765502.html

россия

сакский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)