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Лесной пожар на западе Крыма локализовали
Лесной пожар на западе Крыма локализовали - РИА Новости, 15.07.2024
Лесной пожар на западе Крыма локализовали
Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:03
2024-07-15T19:03
2024-07-15T19:03
происшествия
россия
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма локализован на площади 17 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Лесной пожар. Сакский район пгт. Новофедоровка. Локализация на площади 17 га", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило около в 15:51 мск в понедельник. На месте установлено, что загорелась лесная подстилка. От огня пострадала кровля частного дома на площади 25 квадратных метров.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959765502.html
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сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сакский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лесной пожар на западе Крыма локализовали
МЧС: лесной пожар на западе Крыма локализовали на площади 17 гектаров