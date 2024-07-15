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В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024
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17:58 15.07.2024 (обновлено: 18:00 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959838073.html
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"
Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:58
2024-07-15T18:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров. Позднее было ликвидировано открытое горение."Пожар в садовом товариществе "Дружба" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Происшествия, Россия
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"

МЧС: пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован

© МЧС России/TelegramМесто возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров. Позднее было ликвидировано открытое горение.
"Пожар в садовом товариществе "Дружба" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествияРоссия
 
 
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