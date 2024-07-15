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В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"
Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:58
2024-07-15T17:58
2024-07-15T18:00
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республика крым
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров. Позднее было ликвидировано открытое горение."Пожар в садовом товариществе "Дружба" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Происшествия, Россия
В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"
МЧС: пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован