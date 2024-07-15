https://ria.ru/20240715/pozhar-1959838073.html

В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"

В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024

В Крыму полностью потушили пожар в СНТ "Дружба"

Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:58

2024-07-15T17:58

2024-07-15T18:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров. Позднее было ликвидировано открытое горение."Пожар в садовом товариществе "Дружба" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959826717.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия, россия