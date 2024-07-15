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В Севастополе вспыхнул второй за сутки природный пожар
В Севастополе вспыхнул второй за сутки природный пожар - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе вспыхнул второй за сутки природный пожар
В Севастополе возник второй за сутки природный пожар, на этот раз огонь охватил два гектара травы в районе села Вишневое, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:15
2024-07-15T17:15
2024-07-15T17:27
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Севастополе возник второй за сутки природный пожар, на этот раз огонь охватил два гектара травы в районе села Вишневое, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.До этого сообщалось о ликвидации пожара на 6 гектарах. Горела трава у приусадебных участков на Северной стороне города."Еще один пожар на открытой территории: горит трава в районе села Вишневое. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 гектара, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.На место выехали спасатели и пожарные.
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происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Севастополе вспыхнул второй за сутки природный пожар
В Севастополе второй раз за сутки вспыхнул пожар, горят 2 га у села Вишневое