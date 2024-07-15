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В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба"

В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024

В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба"

Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:08

2024-07-15T17:08

2024-07-15T17:12

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Дружба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html

россия

республика крым

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым