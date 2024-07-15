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В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024
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17:08 15.07.2024 (обновлено: 17:12 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959825339.html
В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба"
В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба" - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба"
Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:08
2024-07-15T17:12
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Дружба", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Крыму ликвидировали открытое горение в СНТ "Дружба"

МЧС: открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано

© МЧС России/TelegramМесто возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма. 15 июля 2024
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма. 15 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 15 гектаров.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Дружба", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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