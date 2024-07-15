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В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями - РИА Новости, 15.07.2024
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями
Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:47
2024-07-15T16:47
2024-07-15T16:47
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "Склад с автозапчастями на улице Орская 27/1 загорелся на площади 120 квадратных метров в понедельник днем. "В 16.20 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. В тушении огня были задействованы 41 человек и 11 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями
Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Ростове-на-Дону