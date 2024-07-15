https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями - РИА Новости, 15.07.2024

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с автозапчастями

Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:47

2024-07-15T16:47

2024-07-15T16:47

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "Склад с автозапчастями на улице Орская 27/1 загорелся на площади 120 квадратных метров в понедельник днем. "В 16.20 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. В тушении огня были задействованы 41 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20231017/pozhar-1903334644.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область