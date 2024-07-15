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На Кубани в Северском районе вспыхнули два пожара
На Кубани в Северском районе вспыхнули два пожара - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани в Северском районе вспыхнули два пожара
Два новых лесных пожара произошли на Кубани в районе станицы Новодмитриевской Северского района - на площади 1,2 и 0,9 гектаров, спасатели приступили к тушению, РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:18
2024-07-15T16:18
2024-07-15T16:24
происшествия
северский район
природные пожары в россии
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Два новых лесных пожара произошли на Кубани в районе станицы Новодмитриевской Северского района - на площади 1,2 и 0,9 гектаров, спасатели приступили к тушению, сообщили в оперштабе региона."По информации минприроды Краснодарского края, в регионе зафиксировали два новых лесных пожара. Оба - в районе станицы Новодмитриевской Северского района", - сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.Речь идёт о возгорании в лесу на площади 1,2 гектаров - в Калужском участковом лесничестве. А также о пожаре 0,9 гектаров в Смоленском участковом лесничестве, добавляют власти.Уточняется, что формирования "Краевого лесопожарного центра" приступили к тушению.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959806677.html
северский район
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происшествия, северский район, природные пожары в россии, краснодарский край
Происшествия, Северский район, Природные пожары в России, Краснодарский край
На Кубани в Северском районе вспыхнули два пожара
На Кубани в Северском районе вспыхнули два пожара на площади 1,2 и 0,9 га