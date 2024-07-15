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Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей - РИА Новости, 15.07.2024
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16:15 15.07.2024 (обновлено: 17:19 15.07.2024)
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Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей
Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:15
2024-07-15T17:19
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС России.По предварительной информации сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". По сообщениям МЧС, площадь пожара на 14.00 составила 20 гектаров, пожар тушат более 150 человек, два вертолета.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей

МЧС: 25 единиц техники привлечены для тушения пожара в Карадагском заповеднике

© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Коктебеле. 15 июля 2024
Тушение пожара в Коктебеле. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Тушение пожара в Коктебеле. 15 июля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". По сообщениям МЧС, площадь пожара на 14.00 составила 20 гектаров, пожар тушат более 150 человек, два вертолета.
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