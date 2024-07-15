https://ria.ru/20240715/pozhar-1959806677.html

Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей

Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей - РИА Новости, 15.07.2024

Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей

Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:15

2024-07-15T16:15

2024-07-15T17:19

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС России.По предварительной информации сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". По сообщениям МЧС, площадь пожара на 14.00 составила 20 гектаров, пожар тушат более 150 человек, два вертолета.

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия