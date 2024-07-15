https://ria.ru/20240715/pozhar-1959806677.html
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей
Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:15
2024-07-15T16:15
2024-07-15T17:19
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959820568_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_4a1b96db007a80fdf428bd947e4a1963.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Более 150 спасателей и 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 привлечены для тушения пожара в крымском Карадагском заповеднике, сообщила пресс-служба МЧС России.По предварительной информации сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". По сообщениям МЧС, площадь пожара на 14.00 составила 20 гектаров, пожар тушат более 150 человек, два вертолета.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959820568_323:0:1451:846_1920x0_80_0_0_b9529e858731a44b599a7ef94686ad34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия
Пожар в крымском Карадагском заповеднике тушат более 150 спасателей
МЧС: 25 единиц техники привлечены для тушения пожара в Карадагском заповеднике