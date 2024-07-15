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Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали - РИА Новости, 15.07.2024
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15:49 15.07.2024 (обновлено: 15:57 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959797673.html
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
республика крым
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар в СНТ "Дружба" в Республике Крым локализован на площади 15 гектаров", - говорится в сообщении.
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россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика крым
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Республика Крым
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали

МЧС: пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали на площади 15 гектаров

© МЧС России/TelegramМесто возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма. 15 июля 2024
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма. 15 июля 2024
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в СНТ "Дружба" в Республике Крым локализован на площади 15 гектаров", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияРеспублика Крым
 
 
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