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Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
республика крым
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар в СНТ "Дружба" в Республике Крым локализован на площади 15 гектаров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика крым
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Республика Крым
Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали
МЧС: пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали на площади 15 гектаров