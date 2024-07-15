https://ria.ru/20240715/pozhar-1959797673.html

Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали

Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали - РИА Новости, 15.07.2024

Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализовали

Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:49

2024-07-15T15:49

2024-07-15T15:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959788052_0:17:704:413_1920x0_80_0_0_1db720074ffd146242af18a0bbfcd1b2.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар в СНТ "Дружба" в Крыму локализован на площади 15 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар в СНТ "Дружба" в Республике Крым локализован на площади 15 гектаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика крым