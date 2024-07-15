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В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков
Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:24
2024-07-15T14:24
2024-07-15T14:29
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959768313_134:0:1147:570_1920x0_80_0_0_de91e26161fac6f9da421b11876a6123.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее он сообщил о пожаре сухой травы на площади три гектара на территории приусадебных участков в Севастополе, которые грозят деревянным постройкам из-за сильного ветра. "Пожар на Северной стороне локализован на площади 5 Га. Угрозы распространения огня нет", - написал Развожаев. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, они продолжают проливку участков, пройденных огнем. С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959437062.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков
Развожаев: пожар у приусадебных участков в Севастополе локализован на 5 гектарах