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В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024
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14:24 15.07.2024 (обновлено: 14:29 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959767191.html
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков
Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:24
2024-07-15T14:29
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее он сообщил о пожаре сухой травы на площади три гектара на территории приусадебных участков в Севастополе, которые грозят деревянным постройкам из-за сильного ветра. "Пожар на Северной стороне локализован на площади 5 Га. Угрозы распространения огня нет", - написал Развожаев. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, они продолжают проливку участков, пройденных огнем. С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959437062.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков

Развожаев: пожар у приусадебных участков в Севастополе локализован на 5 гектарах

© Фото : РаZVожаев/TelegramМесто возгорания сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя. 15 июля 2024
Место возгорания сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Место возгорания сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя. 15 июля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил о пожаре сухой травы на площади три гектара на территории приусадебных участков в Севастополе, которые грозят деревянным постройкам из-за сильного ветра.
«
"Пожар на Северной стороне локализован на площади 5 Га. Угрозы распространения огня нет", - написал Развожаев.
На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, они продолжают проливку участков, пройденных огнем.
С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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