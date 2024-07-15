https://ria.ru/20240715/pozhar-1959767191.html

В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков

В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков - РИА Новости, 15.07.2024

В Севастополе локализовали пожар у приусадебных участков

Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:24

2024-07-15T14:24

2024-07-15T14:29

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Горение сухой растительности у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя локализовано на 5 гектарах, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее он сообщил о пожаре сухой травы на площади три гектара на территории приусадебных участков в Севастополе, которые грозят деревянным постройкам из-за сильного ветра. "Пожар на Северной стороне локализован на площади 5 Га. Угрозы распространения огня нет", - написал Развожаев. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, они продолжают проливку участков, пройденных огнем. С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959437062.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)