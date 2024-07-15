https://ria.ru/20240715/pozhar-1959746784.html

Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели

Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели - РИА Новости, 15.07.2024

Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели

Угрозы посёлку Дюрсо в связи с лесным пожаром под Новороссийском больше нет, сообщили в организации "Кубань-СПАС". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:05

2024-07-15T13:05

2024-07-15T13:05

происшествия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Угрозы посёлку Дюрсо в связи с лесным пожаром под Новороссийском больше нет, сообщили в организации "Кубань-СПАС". В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". Из-за сильного ветра пламя двигалось в сторону хутора Дюрсо. Жителей предупреждали о возможной эвакуации. "В данный момент идет проливка, спасатели устраняют оставшиеся очаги в лесном массиве, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959746437.html

новороссийск

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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском