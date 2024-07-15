https://ria.ru/20240715/pozhar-1959746784.html
Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели
Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели - РИА Новости, 15.07.2024
Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели
Угрозы посёлку Дюрсо в связи с лесным пожаром под Новороссийском больше нет, сообщили в организации "Кубань-СПАС". РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:05
2024-07-15T13:05
2024-07-15T13:05
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_0:5:687:392_1920x0_80_0_0_da3282fef8f74ac5988408a21c3d9a81.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Угрозы посёлку Дюрсо в связи с лесным пожаром под Новороссийском больше нет, сообщили в организации "Кубань-СПАС". В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". Из-за сильного ветра пламя двигалось в сторону хутора Дюрсо. Жителей предупреждали о возможной эвакуации. "В данный момент идет проливка, спасатели устраняют оставшиеся очаги в лесном массиве, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959746437.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_65:0:684:464_1920x0_80_0_0_99c231bc20ca93afaadf188a4eb8f976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар в Новороссийске не угрожает поселку Дюрсо, сообщили спасатели
"Кубань-СПАС": лесной пожар под Новороссийском больше не угрожает поселку Дюрсо