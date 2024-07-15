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Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава
Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава
Сухая трава горит под Симферополем рядом с садоводческими участками на площади пять гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:04
2024-07-15T13:04
2024-07-15T14:10
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сухая трава горит под Симферополем рядом с садоводческими участками на площади пять гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону."В селе Урожайное Симферопольского района горит дубовая роща возле СНТ "Эдельвейс". Поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском р-н, с. Урожайное, СНТ "Дружба". Уточненная площадь пожара - 5 Га", – говорится в сообщении МЧС.Из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МСЧ России и техника сельского поселения. Всего привлечено: 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 26 человек личного состава, девять единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава
Под Симферополем горит сухая трава на площади пять гектаров