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Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава

Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024

Под Симферополем у садоводческих участков горит сухая трава

Сухая трава горит под Симферополем рядом с садоводческими участками на площади пять гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:04

2024-07-15T13:04

2024-07-15T14:10

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сухая трава горит под Симферополем рядом с садоводческими участками на площади пять гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону."В селе Урожайное Симферопольского района горит дубовая роща возле СНТ "Эдельвейс". Поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском р-н, с. Урожайное, СНТ "Дружба". Уточненная площадь пожара - 5 Га", – говорится в сообщении МЧС.Из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МСЧ России и техника сельского поселения. Всего привлечено: 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 26 человек личного состава, девять единиц техники.

симферополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)