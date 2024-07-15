https://ria.ru/20240715/pozhar-1959745292.html

В Нижнем Новгороде локализовали пожар в производственном здании

В Нижнем Новгороде локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 15.07.2024

В Нижнем Новгороде локализовали пожар в производственном здании

Пожар в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:58

2024-07-15T12:58

2024-07-15T13:46

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре на 1 этаже 4-этажного неэксплуатируемого здания на Московское шоссе в Нижнем Новгороде поступило утром в понедельник. Пожарно-спасательные подразделения направили по повышенному рангу №2. Погибших и пострадавших нет. "В настоящее время пожар локализован. Площадь ориентировочно 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео с места происшествия – столб дыма видно за несколько километров.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959704721.html

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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)