https://ria.ru/20240715/pozhar-1959738616.html

В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание

В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание - РИА Новости, 15.07.2024

В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание

Неэксплуатируемое производственное здание горит в Нижнем Новгороде, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:32

2024-07-15T12:32

2024-07-15T13:47

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Неэксплуатируемое производственное здание горит в Нижнем Новгороде, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на Московское шоссе в Нижнем Новгороде поступило утром в понедельник. "Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу №2. По прибытию происходит открытое горение на 1 этаже в 4-х этажном здании. Работают 5 звеньев газодымозащитной службы МЧС России. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео с места происшествия – столб дыма видно за несколько километров.

https://ria.ru/20240422/pozhar-1941433195.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)