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В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание
В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание - РИА Новости, 15.07.2024
В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание
Неэксплуатируемое производственное здание горит в Нижнем Новгороде, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:32
2024-07-15T12:32
2024-07-15T13:47
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Неэксплуатируемое производственное здание горит в Нижнем Новгороде, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на Московское шоссе в Нижнем Новгороде поступило утром в понедельник. "Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу №2. По прибытию происходит открытое горение на 1 этаже в 4-х этажном здании. Работают 5 звеньев газодымозащитной службы МЧС России. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео с места происшествия – столб дыма видно за несколько километров.
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелось неэксплуатируемое производственное здание
В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание, пострадавших нет