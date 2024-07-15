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У подножья Карадагского заповедника в Крыму вспыхнул пожар

У подножья Карадагского заповедника в Крыму вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.07.2024

У подножья Карадагского заповедника в Крыму вспыхнул пожар

Пожар возник у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма, сообщает Коктебельский территориальный отдел Феодосийского городского РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:52

2024-07-15T11:52

2024-07-15T12:04

коктебель

происшествия

россия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Пожар возник у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма, сообщает Коктебельский территориальный отдел Феодосийского городского округа."Разгорается пожар у Карадагского заповедника", - говорится в сообщении.В свою очередь, в пресс-службе крымского управления МЧС РФ сообщили, что в 11.06 мск поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории в Коктебеле. К месту вызова направлены пожарные. Предварительно, площадь пожара два гектара.При этом в администрации Феодосии сообщили, что власти принимают оперативные меры по оказанию помощи в локализации пожара."Просим всех неравнодушных жителей, которые находятся недалеко от места возгорания, подключиться к оказанию помощи - подвозу воды, огнеборцев к месту пожара на внедорожной технике", - говорится в сообщении.

коктебель

россия

феодосия

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коктебель, происшествия, россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)