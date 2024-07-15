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На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве

На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве - РИА Новости, 15.07.2024

На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве

Спасатели потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, где площадь возгорания достигала 6,4 гектара, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:35

2024-07-15T10:35

2024-07-15T10:35

происшествия

туапсинский район

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, где площадь возгорания достигала 6,4 гектара, сообщили в телеграм-канале оперативном штабе Кубани. "Ликвидирован лесной пожар в районе аула Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества на площади 6,4 гектара", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении возгорания было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

туапсинский район

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, туапсинский район, лесной пожар под новороссийском