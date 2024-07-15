https://ria.ru/20240715/pozhar-1959708660.html
На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве
На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве
Спасатели потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, где площадь возгорания достигала 6,4 гектара, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:35
2024-07-15T10:35
2024-07-15T10:35
происшествия
туапсинский район
лесной пожар под новороссийском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, где площадь возгорания достигала 6,4 гектара, сообщили в телеграм-канале оперативном штабе Кубани. "Ликвидирован лесной пожар в районе аула Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества на площади 6,4 гектара", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении возгорания было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.
туапсинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Туапсинский район, Лесной пожар под Новороссийском
На Кубани потушили лесной пожар в Джубгском лесничестве
Спасатели потушили лес в Туапсинском районе, горевший на площади 6,4 га